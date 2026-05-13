Выступление представителя Израиля на «Евровидении 2026» сопровождалось протестами и удалением зрителей из зала - ВИДЕО

12 мая в Вене состоялся первый полуфинал «Евровидения-2026», по итогам которого в финал прошел представитель Израиля Ноам Беттан - один из самых обсуждаемых участников нынешнего конкурса.

Как и в последние несколько лет, участие Израиля на «Евровидении» сопровождается протестами на фоне обострения ситуации в секторе Газа – напомним, что на этом фоне «Евровидение-2026» также бойкотируют пять стран, требующие отстранить Израиль от участия в международном конкурсе.

Во время выступления на конкурсе Ноама Беттана часть зрителей в зале встретила номер свистом и выкриками антиизраильских лозунгов – в то же время другая часть аудитории поддержала исполнителя, скандируя его имя. Отдельные эпизоды протестной реакции были слышны и в телевизионной трансляции. Напомним, что ранее австрийский вещатель ORF заявлял, что не будет заглушать реакцию публики в эфире, однако в официальной версии, опубликованной на YouTube, эти звуки были отфильтрованы.

После полуфинала «Евровидения-2026» австрийский вещатель ORF и Европейский вещательный союз (EBU) сообщили, что во время выступления представителя Израиля один из зрителей оказался вблизи микрофонной зоны и громко выражал свои взгляды, что было зафиксировано как во время номера, так и перед его началом.

По данным организаторов, служба безопасности впоследствии вывела этого человека из зала, поскольку он продолжал нарушать порядок и мешать проведению выступления. Также с площадки были удалены ещё три зрителя за аналогичные нарушения правил поведения на мероприятии.

