Фаига Мамедова16:07 - Сегодня
Эльдар Азизов: Сегодня мы являемся свидетелями колоссальных изменений в Баку

«Взглянув на Баку сегодня, мы становимся свидетелями колоссальных изменений, произошедших за последние годы».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, выступая на Круглом столе представителей местных и региональных властей в рамках третьего дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Как отметил глава ИВ города Баку, Бакинский международный аэропорт, современная транспортная инфраструктура, новые школы и высшие учебные заведения, Пламенные башни (Flame Towers) и другие образцы современной архитектуры полностью изменили облик города. Столица развивается динамично. 

«Согласно последним статистическим данным, численность населения Баку уже превысила 3,5 миллиона человек. По прогнозам ученых, в будущем подавляющее большинство людей будет жить в городах. А это диктует необходимость более стратегического подхода к вопросам градостроительства.

Именно с этой целью — чтобы сделать будущее развитие города еще более современным, удобным и комфортным — осуществляются масштабные созидательные работы. Создаются новые парки, зеленые зоны и общественные пространства. Некоторые территории, которые прежде предназначались для движения транспорта, сегодня превращаются в общественные пространства и парки для отдыха жителей, - сообщил Э.Азизов.

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
12 / 05 / 2026, 17:02
07 / 05 / 2026, 16:57
23 / 04 / 2026, 17:55
16 / 04 / 2026, 09:48
14 / 04 / 2026, 10:25