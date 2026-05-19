Yango и JET открывают аренду электросамокатов прямо в приложении — жители Баку получают доступ к парку из 2000 единиц транспорта

Жители Баку теперь могут арендовать электросамокаты JET прямо в приложении Yango, входящем в международную технологическую компанию Yango Group, — без отдельного сервиса и лишних шагов.

Функция открывает доступ к парку из более чем 2000 самокатов, доступных по всему городу.

Как это работает

Для начала поездки достаточно открыть приложение Yango, перейти в раздел «Самокаты» и нажать кнопку сканирования — камера считает QR-код на выбранном самокате. Устанавливать отдельное приложение не нужно: оплата, история поездок и поддержка — всё доступно в едином интерфейсе Yango.

Городская мобильность в одном приложении

Интеграция JET расширяет линейку форматов передвижения внутри супераппа Yango: самокаты дополняют заказ поездок на такси, доставку, навигацию и расписание общественного транспорта. Электросамокаты JET формируют единую сеть микромобильности по всему Баку — от коротких маршрутов внутри района до поездок в связке с такси.

«Мы стремимся к тому, чтобы жители Баку тратили меньше времени на выбор способа передвижения и больше — на саму жизнь в городе. Интеграция самокатов JET в Yangо — это именно об этом: нужный транспорт в нужный момент, всё в одном месте», — сказал Мушвиг Гасанов, руководитель Yango Azerbaijan.

О Yango Group

Yango Group — международная технологическая компания, адаптирующая передовые технологии под потребности местных сообществ по всему миру. Компания развивает цифровые сервисы — мобильность, доставку, фудтех, развлечения и другие — в более чем 30 странах Африки, Латинской Америки, Европы, Ближнего Востока, Южной Азии и других регионов.

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

