Али Алрауф на WUF13: «Будущее городов за молодыми специалистами»

На третий день 13-й сессии Всемирного форума городов (World Urban Forum 13) продолжились дискуссии о роли новых международных платформ в формировании инклюзивной и многослойной городской политики.

В рамках одной из сессий представитель International Urban Professionals Forum Али Алрауф подробно объяснил, зачем миру нужна ещё одна глобальная урбанистическая инициатива в условиях уже существующего множества организаций.

По его словам, ключевая причина создания форума заключается в ориентации на молодое поколение специалистов, которые в будущем будут формировать городскую политику.

«Этот форум делает особый акцент на значимости молодого поколения. Это площадка для людей, которые станут лицами, принимающими решения в будущем. Поэтому присутствие молодежи и молодых планировщиков — неотъемлемая часть нашей работы», — отметил он.

Вторым фундаментальным принципом он назвал отказ от традиционных иерархических моделей управления.

«Мы уходим от типичной иерархической структуры и переходим к подходу “снизу вверх”, к платформе, где мы все равны. Каждый участник принципиально важен, и именно их вклад является главным источником жизненной силы этой организации», — заявил Алрауф.

Он также подчеркнул важность подлинного междисциплинарного подхода в градостроительстве, отметив, что в реальности он часто остается декларативным.

«Сейчас все говорят о мультидисциплинарности, но на практике урбанисты часто остаются в собственном кругу. Мы хотим видеть среди нас экономистов, социологов, политиков, всех, кто готов участвовать в формировании городов», — сказал он.

Особое внимание представитель IUPF уделил глобальному характеру организации, подчеркнув, что она не ориентирована исключительно на западные страны.

Он отметил, что значительная часть участников форума сегодня представляет Африку, и организация планирует расширять присутствие в Латинской Америке, Азии и других регионах.

«Мы хотим, чтобы этот форум стал реальным воплощением глобальности, не ограниченной Европой или Америкой, а отражающей весь мир», — подчеркнул он.

Завершая выступление, Алрауф ответил на вопрос о необходимости появления новой институции в глобальной архитектуре урбанистики.

Он отметил, что задача форума не просто обсуждение, а изменение подхода к взаимодействию между сообществами и экспертами.

«Мы не приходим в другие регионы, чтобы навязывать решения. У них есть собственные знания, опыт и история. Мы стремимся к диалогу, а не монологу», — сказал он.

В финале выступления он предложил метафорическое понимание города как «романа, состоящего из множества глав», где каждое поколение и каждая эпоха дописывают собственную часть городской идентичности.

«Идентичность города - это не фиксированная история. Это динамический процесс, в котором прошлое, настоящее и будущее постоянно взаимодействуют. Наша задача в том, чтобы гармонично дописывать новые главы этого романа», — заключил он.

