В Азербайджане долю поездок на автомобилях и такси планируется снизить до 30%

В Азербайджане долю поездок на автомобилях и такси уже удалось снизить примерно до 40% от общего числа поездок.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на мероприятии в рамках WUF13 в Баку.

По его словам, к концу 2030 года планируется снизить этот показатель до 30%: "Когда мы начинали, эта цифра нам казалось очень амбициозной. Но по мере реализации проектов она кажется нам вполне реальной".

Говоря о смертности на дорогах Набиев отметил, что число смертей на дорогах снижено с 9 до 7 на 100 тыс. жителей с 2023 года.

Министр также сообщил о цели превратить Баку в "20-минутный город", где до любой точки можно добраться за 20 минут.