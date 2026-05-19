Рашад Ханларов назначен советником по вопросам образования в Великобритании

Рашад Ханларов назначен советником по вопросам образования в посольстве Азербайджанской Республики в Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на посольство Азербайджанской Республики в Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

До этого назначения Рашад Ханларов занимал должность начальника отдела оказания услуг гражданам и работы с документами в Министерстве науки и образования, а также работал на руководящих должностях в различных международных компаниях и был директором Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям.

Напомним, что в некоторых посольствах Азербайджана действуют советники по вопросам образования, целью которых является продвижение возможностей получения образования в Азербайджанской Республике и развитие сотрудничества в сфере образования с зарубежными странами, поддержка граждан Азербайджана в получении образования в иностранных учебных заведениях и защита их права на образование, а также обеспечение соответствующей координации в данном направлении.