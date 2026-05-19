Иран откроет новые фронты в случае повторения агрессии США

Военные Ирана откроют новые военные фронты в случае повторения агрессии со стороны США и Израиля, заявил официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.

Президент США Дональд Трамп 18 мая сообщил, что Соединенные Штаты планировали во вторник совершить военную атаку на Иран, но по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ отложил ее ради возможного достижения мирной сделки.

"Если противник совершит глупость и вновь попадется в ловушку (Израиля - ред.) и совершит еще одну агрессию на наш дорогой Иран, мы откроем для них новые фронты с новой методикой и рычагами (воздействия - ред.)", - приводит его слова агентство Fars.

Иранский военный источник, комментируя возможную повторную атаку на Иран, ранее заявил РИА Новости, что Тегеран подготовил новые тактические шаги на случай повторения атаки США.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив.

Источник: РИА Новости

