Джаббаров: Для каждого освобожденного города определен отдельный экономический подход

Одним из основных приоритетов экономической политики Азербайджана является развитие человеческого капитала, привлекаемого изнутри и из-за рубежа.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на мероприятии в рамках WUF13 в Баку.

По его словам, в этом направлении принимаются решения по инфраструктуре и законодательной базе, включая создание свободной экономической зоны вблизи международного морского порта "Алят".

Министр отметил, что развитие новых городов и фокус на традиционных преимуществах важны для экономического развития.

Говоря об освобожденных территориях, Джаббаров подчеркнул, что основным принципом их развития является устойчивость.

"Основной целью является обеспечение скорейшего возвращения людей, долгие годы проживавших вдали от родных земель. Поэтому для каждого освобожденного города определен отдельный экономический подход, и государственная политика направлена на поддержку видов экономической деятельности, имеющих более высокую вероятность успеха в этих городах", - сказал Джаббаров.