В Иране задержали около 20 террористов на юго-востоке страны

Сотрудники министерства разведки Ирана задержали на юго-востоке страны 19 членов четырех террористических ячеек.

Об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на министерство.

"Сотрудники… верховного управления разведки провинции Систан и Белуджистан сумели обнаружить и задержать 19 террористов, являющихся членами четырех ячеек под непосредственным контролем американо-сионистского врага (США и Израиля – ред.), прежде чем они успели предпринять какие-либо действия", – говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе задержания были обнаружены и конфискованы пулемет ДШК, два РПГ-7 с семью боеприпасами к ним, американский автомат М4, пять автоматов Калашникова, шесть пистолетов Colt и большое количество боеприпасов.

Большинство задержанных – иностранцы, они были завербованы и прошли обучение в террористических группировках за границей, после чего проникли в ИРИ.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив.