Сына основателя Mango задержали по подозрению в убийстве отца

Старшего сына основателя Mango Исакa Андика задержали по подозрению в убийстве собственного отца.

По данным издания El País, каталонская полиция утром 19 мая задержала Джонатана Андика - старшего сына миллиардера и владельца Mango. Его подозревают в причастности к гибели отца, который погиб 14 декабря 2024 года во время прогулки в горах Монтсеррат.

Изначально смерть 71-летнего бизнесмена рассматривалась как несчастный случай. Сообщалось, что Исак Андик сорвался с высоты более 100 метров во время похода, в котором его сопровождал только Джонатан.

Однако в ходе расследования полиция обнаружила противоречия в показаниях сына предпринимателя. После этого следствие изменило направление, а Джонатан Андик стал фигурантом дела. По информации El País, следователи также изучали его мобильный телефон в поисках возможных доказательств мотива преступления.

Как отмечает издание, отношения между отцом и сыном были напряжёнными, в том числе из-за управления компанией. В материале также упоминается конфликт вокруг наследства после смерти бизнесмена.

Сейчас Джонатан Андик доставлен к судье в Барселоне для дачи показаний. Семья заявила, что он сотрудничает со следствием, а само дело находится под грифом секретности.

