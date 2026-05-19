WUF13: от глобальных стратегий к реальным голосам жителей городов

Джамиля Суджадинова16:34 - Сегодня
Уже третий день работы 13-й сессии Всемирного форума городов (World Urban Forum 13) продолжает формировать повестку глобального обсуждения будущего городов, устойчивого развития и инклюзивной урбанистики.

На одной из тематических сессий представитель International Urban Professionals Forum Рольф Шютт представил деятельность организации и её подход к развитию инклюзивных городских сообществ.

Говоря о миссии организации, он отметил ограниченность моделей городского управления, основанных исключительно на вертикальном подходе.

«Подлинной устойчивости невозможно достичь только через политику “сверху вниз”. Речь идёт не просто о праве на жильё, речь о необходимости дать голос тем, кто сегодня исключён из глобальных дискуссий по вопросам жилья и городского развития», — заявил он.

В своём выступлении Шютт связал деятельность IUPF с ключевыми Целями устойчивого развития ООН:
— ЦУР 10 — сокращение неравенства и развитие инклюзивности,
— ЦУР 11 — устойчивые города и доступное жильё,
— ЦУР 17 — глобальные партнёрства в интересах устойчивого развития.

Он подчеркнул необходимость баланса между централизованным управлением и инициативами «снизу вверх» в градостроительстве.

Отдельно представитель форума рассказал о запуске коалиции локальных сообществ и предстоящем Форуме развивающихся сообществ, который запланирован на октябрь.

Инициатива реализуется в партнёрстве с Istanbul Planning Agency и вдохновлена городскими движениями в Каире.

«Мы стремимся к инновациям и хотим использовать новые технологии, чтобы объединить лидеров местных сообществ и дать им возможность представить свои истории», — отметил он.

Также он сообщил о запуске образовательной программы для молодых специалистов в сфере урбанистики совместно с Университетом прикладных наук Зальцбурга.

Особое внимание Шютт уделил необходимости интеграции технологического и социального измерений городского развития:

«Наша цель - разработать инновационные урбанистические решения, которые соединят материальную инфраструктуру и социальные процессы будущего Стамбула».

В завершение он отметил высокий интерес к инициативе уже на раннем этапе её запуска:

«Всего через 24 часа после старта коалиция привлекла более десяти организаций, что показывает высокий запрос на участие тех сообществ, которые сегодня не представлены на глобальных площадках», — сказал он.

По его словам, ключевая цель инициативы является усиление голоса недостаточно представленных сообществ и укрепление глобальной городской солидарности.

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25