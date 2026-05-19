WUF13: от глобальных стратегий к реальным голосам жителей городов
Уже третий день работы 13-й сессии Всемирного форума городов (World Urban Forum 13) продолжает формировать повестку глобального обсуждения будущего городов, устойчивого развития и инклюзивной урбанистики.
На одной из тематических сессий представитель International Urban Professionals Forum Рольф Шютт представил деятельность организации и её подход к развитию инклюзивных городских сообществ.
Говоря о миссии организации, он отметил ограниченность моделей городского управления, основанных исключительно на вертикальном подходе.
«Подлинной устойчивости невозможно достичь только через политику “сверху вниз”. Речь идёт не просто о праве на жильё, речь о необходимости дать голос тем, кто сегодня исключён из глобальных дискуссий по вопросам жилья и городского развития», — заявил он.
В своём выступлении Шютт связал деятельность IUPF с ключевыми Целями устойчивого развития ООН:
— ЦУР 10 — сокращение неравенства и развитие инклюзивности,
— ЦУР 11 — устойчивые города и доступное жильё,
— ЦУР 17 — глобальные партнёрства в интересах устойчивого развития.
Он подчеркнул необходимость баланса между централизованным управлением и инициативами «снизу вверх» в градостроительстве.
Отдельно представитель форума рассказал о запуске коалиции локальных сообществ и предстоящем Форуме развивающихся сообществ, который запланирован на октябрь.
Инициатива реализуется в партнёрстве с Istanbul Planning Agency и вдохновлена городскими движениями в Каире.
«Мы стремимся к инновациям и хотим использовать новые технологии, чтобы объединить лидеров местных сообществ и дать им возможность представить свои истории», — отметил он.
Также он сообщил о запуске образовательной программы для молодых специалистов в сфере урбанистики совместно с Университетом прикладных наук Зальцбурга.
Особое внимание Шютт уделил необходимости интеграции технологического и социального измерений городского развития:
«Наша цель - разработать инновационные урбанистические решения, которые соединят материальную инфраструктуру и социальные процессы будущего Стамбула».
В завершение он отметил высокий интерес к инициативе уже на раннем этапе её запуска:
«Всего через 24 часа после старта коалиция привлекла более десяти организаций, что показывает высокий запрос на участие тех сообществ, которые сегодня не представлены на глобальных площадках», — сказал он.
По его словам, ключевая цель инициативы является усиление голоса недостаточно представленных сообществ и укрепление глобальной городской солидарности.