Президент Хорватии отклонил кандидатуру нового посла Израиля

Президент Хорватии Зоран Миланович отказался утвердить нового посла Израиля в Загребе из-за «политики, проводимой нынешними израильскими властями».

«Предложенный кандидат на должность посла Государства Израиль не получил и не получит согласия президента Республики Зорана Милановича», — говорится в заявлении канцелярии президента.

Миланович, ярый критик войны Израиля в Газе, заявил, что ранее воздерживался от публичных комментариев по этому вопросу в соответствии с дипломатической практикой, но теперь утверждает, что Израиль нарушил «неписаное правило», объявив о назначении посла до получения согласия.

В заявлении, опубликованном в газете The Times of Israel, Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что работает со своими хорватскими коллегами над «урегулированием вопроса о статусе следующего посла Израиля в Загребе».

Источник: Аль-Джазира