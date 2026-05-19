Президент утвердил соглашение о создании «Парка Шуша» в Болгарии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении соглашения о сотрудничестве по созданию и реконструкции «Парка Шуша» в болгарском городе Велико-Тырново.

Данное трехстороннее соглашение было подписано 11 февраля 2026 года в Софии между Правительством Азербайджанской Республики с одной стороны, а также Правительством Республики Болгария и муниципалитетом Велико-Тырново с другой.

Согласно тексту указа, Кабинету министров Азербайджана поручено обеспечить полную реализацию всех положений данного документа после его вступления в юридическую силу. Одновременно с этим Министерству иностранных дел Азербайджана предписано официально уведомить болгарскую сторону о том, что официальный Баку успешно завершил все необходимые внутригосударственные процедуры, требуемые для вступления соглашения в силу.