Армянский министр объяснил, почему Ереван не раскрывает детали оружейного экспорта

Министр высокотехнологичной промышленности Армении Мхитар Айрапетян объяснил, почему не были раскрыты детали недавних сделок по экспорту вооружений армянского производства.

Днем ранее Айрапетян, не вдаваясь в детали, сообщил, что Армения впервые экспортировала оружие собственного производства на несколько миллионов долларов.

«То, что уже произошло, в действительности является беспрецедентным для нашего государства и нашей экономики. Впервые была экспортирована конечная оборонная продукция, разработанная и произведенная в Армении. Это произошло в мае», - отметил Айрапетян.

Он назвал «неслучайным» то, что в заявлении не были названы конкретные компании, конечные получатели, виды, количество и стоимость вооружений.

«Как правило, в случае подобных сделок необходим консенсус между сторонами для публичного раскрытия этих данных. На данный момент такого консенсуса нет», - сказал Айрапетян.

Министр подчеркнул, что именно этим обусловлена сдержанность в публичных комментариях, поскольку заявления не должны создавать дополнительные риски для будущих процессов.

«Сделки, которые были заключены, действительно состоялись. Это первые шаги, лишь начало очень долгого пути. В будущем будут и новые сделки. Когда все стороны сочтут возможным их обнародование, будут конкретно озвучены направления, виды вооружений и объемы сделок», - отметил Айрапетян.

