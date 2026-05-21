 Столтенберг: ЕС не сможет выполнять роль НАТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Столтенберг: ЕС не сможет выполнять роль НАТО

First News Media11:03 - Сегодня
Столтенберг: ЕС не сможет выполнять роль НАТО

НАТО не сможет выжить без США, а ЕС — выполнять роль альянса.

Об этом в эфире шведского телеканала SVT заявил министр финансов Норвегии и бывший генеральный секретарь Североатлантического блока Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО в своем нынешнем виде не сможет существовать без США. «Нет, не та НАТО, которую мы знаем почти 80 лет, потому что речь идет о Европе и США, которые стоят вместе и противостоят всем угрозам. Вот почему так важно сделать все возможное, чтобы предотвратить раскол между Европой и США, — сказал он. — Я очень уважаю ЕС, но не верю, что ЕС может заменить НАТО в вопросах общих гарантий безопасности и обороны».

Одной из причин кризиса в НАТО стало заявленное США стремление взять под контроль Гренландию, отмечает SVT. Сейчас существует опасение, что США выведут войска быстрее, чем Европа сможет их заменить.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США подвергнут очень серьезному пересмотру курс в рамках НАТО. По словам американского лидера, Североатлантический альянс не поддержал Вашингтон в ситуации вокруг Ирана, хотя США «платят за НАТО триллионы долларов».

Источник: ТАСС

Поделиться:
268

Актуально

Общество

В Баку стартовал пятый день 13-й сессии Всемирного форума городов 

Общество

Фариз Азизов: «Реализуемые проекты позволят значительно уменьшить заторы в Баку»

Общество

Стали известны новые подробности о современных поездах на маршруте Баку-Тбилиси - ...

Общество

Очередная группа переселенцев отправилась в село Шукюрбейли Джебраильского ...

В мире

Общественное телевидение Армении подверглось масштабной кибератаке

Кобахидзе: у ЕС не получится поссорить Грузию и Армению

В Ереване прошло заседание армяно-турецкой комиссии по использованию водных ресурсов

В Иране казнили двух человек по обвинению в терроризме

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Китай и США заявили о готовности содействовать мирному урегулированию в Украине

Чем Си Цзиньпин угощал «любителя McDonald’s» Дональда Трампа

Трамп заявил, что США ликвидировали одного из главарей ИГ

Между Баку и Тбилиси будет курсировать современный поезд Stadler - ФОТО

Последние новости

Тарлан Сафаров: «Для реализации транспортного плана Баку создан «цифровой двойник»

Сегодня, 12:47

Фариз Азизов: «Реализуемые проекты позволят значительно уменьшить заторы в Баку»

Сегодня, 12:40

Представитель агентства автомобильных дорого: «Баку уходит от советского наследия и превращается в полицентричный мегаполис»

Сегодня, 12:38

В День чая Euronews рассказал об азербайджанских чайных традициях - ВИДЕО

Сегодня, 12:35

Общественное телевидение Армении подверглось масштабной кибератаке

Сегодня, 12:32

Кобахидзе: у ЕС не получится поссорить Грузию и Армению

Сегодня, 12:28

Фариз Азизов: «В рамках Госпрограммы в Азербайджане реализуется 26 крупных проектов дорожной инфраструктуры»

Сегодня, 12:25

В Ереване прошло заседание армяно-турецкой комиссии по использованию водных ресурсов

Сегодня, 12:23

Начальник Главного управления архитектуры Баку: «Наша цель - чтобы люди меньше времени проводили в пути и больше жили»

Сегодня, 12:20

В Иране казнили двух человек по обвинению в терроризме

Сегодня, 12:17

Риад Гасымов: «Проекты в Карабахе служат живой лабораторией для будущего устойчивого развития»

Сегодня, 12:08

Стали известны новые подробности о современных поездах на маршруте Баку-Тбилиси - ФОТО 

Сегодня, 12:05

Мирзоян отреагировал на слова Шойгу о недружественных шагах Еревана

Сегодня, 11:57

«Дорога Путина»: в России предложили создать альтернативу «Дороге Трампа»

Сегодня, 11:53

Арарат Мирзоян: вопрос об исключении Армении из ЕАЭС не может обсуждаться без ее заявки

Сегодня, 11:32

Закир Ибрагимов встретился с Его Величеством Королем Эсватини Мсвати III - ФОТО

Сегодня, 11:28

Хенк Овинк: «Бакинская архитектура успешно отвечает на социальные и экологические вызовы»

Сегодня, 11:25

В Стамбуле задержаны Мабель Матиз, Серенай Сарыкая, Blok3 и другие 

Сегодня, 11:22

МИД РФ отреагировал на расследование The Insider об «агентах Кремля» в Армении

Сегодня, 11:15

Ибрагим Бахреддин: «В Баку на любой площадке чувствуешь себя как дома»

Сегодня, 11:12
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25