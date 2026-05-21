Хенк Овинк: «Бакинская архитектура успешно отвечает на социальные и экологические вызовы»

«Сегодня мир сталкивается с серьезными вызовами в области климата, водных ресурсов и урбанизации, и рассматривать эти вопросы изолированно друг от друга невозможно».

Об этом корреспонденту 1news.az сообщил исполнительный директор Комиссии по глобальной экономике водных ресурсов, бывший посланник Нидерландов по водным ресурсам Хенк Овинк, в рамках пятого дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Хенк Овинк подчеркнул, что города сегодня сталкиваются с такими проблемами, как засуха, загрязнение среды и наводнения. При этом вода имеет жизненно важное значение с точки зрения здоровья, санитарии, обеспечения жильем и экологии.

Он отметил, что водная повестка должна быть вынесена в центр глобальных дискуссий по градостроительству, а вопросы урбанизации должны получать больше внимания в международной водной дипломатии.

Поделившись впечатлениями об Азербайджане, Овинк рассказал, что это его второй визит в страну после COP29, и высоко оценил бакинское гостеприимство.

«Баку — город, который обращен к воде и грамотно использует этот потенциал. Между водой и городом существует очень глубокая связь», - заявил он.

Говоря о бакинской архитектуре, гость отметил, что в городе отчетливо чувствуется внимание, уделяемое дизайну и общественным пространствам. По его словам, местная архитектура успешно объединяет социальные, экологические и экономические вызовы в рамках единого урбанистического видения.

Сравнивая WUF13 с предыдущими форумами, Хенк Овинк отметил, что форум в Баку проходит в крайне чувствительный и важный для планеты период. Он добавил, что сейчас мир переживает жилищный кризис, и эта сфера находится в центре особого внимания форума.

В заключение он подчеркнул важность международного сотрудничества, несмотря на геополитические трудности: «Мы собрались здесь вокруг общей повестки дня, которая ставит во главу угла людей и то, как человечество может устойчиво жить в условиях истощающихся ресурсов».