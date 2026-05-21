МИД РФ отреагировал на расследование The Insider об «агентах Кремля» в Армении

МИД России отреагировал на опубликованную 19 мая изданием The Insider статью-расследование под заголовком «Схватить за “Бороду”.

Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном».

«Приведенные в «расследовании» доводы – не что иное, как неприкрытая ложь и организованная провокация, имеющая целью оказать психологическое давление на российских дипломатов и запугать армянскую общественность перед выборами», - говорится в посте МИД России, опубликованном на его странице в запрещенной в самой же России социальной сети Facebook.

По утверждению внешнеполитического ведомства РФ, данный материал The Insider содержит многочисленные фактологические ошибки, неточные детали биографий дипломатов и не подкреплен убедительными фактами, а в качестве доказательств в нем используются недостоверные скриншоты, выписки и недокументированные истории со ссылками на анонимные источники и «ангажированные» зарубежные СМИ.

В МИД РФ настаивают, что обвинения в адрес Русского дома в Ереване необоснованны, поскольку его просветительская работа - это «абсолютно рутинная дипломатическая деятельность», которую авторы материала в The Insider намеренно преподносят в духе «руки Кремля».

В Москве также выразили обеспокоенность попытками навязать армянскому обществу схему «критика правительства = агент Москвы», из-за которой любые контакты местной оппозиции с РФ объявляются работой под кураторством спецслужб. При этом в министерстве возложили ответственность за появление публикации на неких «брюссельских пропагандистов», которые якобы пытаются реализовать в республике «молдавский сценарий» по зачистке информационного поля. В завершение в МИД РФ заявили, что расценивают данный материал как часть масштабной кампании по «вытеснению России из Южного Кавказа» и навязыванию Еревану внешних ориентиров.

Отметим, что в статье The Insider «Схватить за “Бороду”. Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном» говорится, что после провала в Молдове и Венгрии все свои ресурсы Кремль бросил на Армению, где 7 июня состоятся парламентские выборы, надеясь не дать победить партии «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна, взявшего курс на сближение с ЕС и США.

Для реализации этого плана Москва задействовала кураторов из Администрации президента, МИД и кадровых сотрудников спецслужб. Информационную кампанию координирует Управление президента по стратегическому партнерству и сотрудничеству во главе с Вадимом Титовым, а непосредственными кураторами выступают «представители спецслужб» Валерий Чернышов, преподававший диверсионную работу на курсах повышения квалификации офицеров ГРУ, и его заместитель, полковник Дмитрий Аванесов. По линии МИД процессом руководит глава Четвертого департамента стран СНГ Михаил Калугин, которого ранее литовские спецслужбы подозревали в работе на российскую разведку. Продвижением «мягкой силы» занимается Россотрудничество во главе с Игорем Чайкой, а под эгидой подведомственного ему Русского дома в Ереване проводятся мероприятия, где «участникам крутят кино про «возрождение нацизма в Украине». Согласно изданию, официальный торгпред РФ Алексей Мышлявкин на самом деле является «резидентом СВР в Армении», и «через свою многочисленную агентуру Мышлявкин знает о каждом шаге премьер-министра Армении Никола Пашиняна».

В Москве Пашиняну дали оперативный псевдоним «Борода» и усиленно начали собирать компромат, а по линии ФСБ в Армении развернута оперативная группа, в которую входят офицеры Андрей Кивачук, Роман Кучерук и Сергей Гладыщук, пишет The Insider. Издание отмечает, что российские структуры активно поддерживают армянскую оппозицию, делая ставку на лояльных кандидатов. Среди ключевых фигур выделяется лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян. В расследовании приводится факт, что когда политику «выдавали загранпаспорт в 1999 году в Калуге, в графе «место работы» было указано "ИЦ (Информационный центр) ФСБ“», при этом журналисты отмечают, что «обычно так помечают иностранцев, работающих под контролем ФСБ, либо негласных осведомителей».

Еще одним фаворитом Кремля назван лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян. The Insider указывает на его криминальное прошлое, отмечая, что в 1979 году он был осужден за грабеж и групповое изнасилование, а также публикует архивные документы Администрации президента РФ, включая «финансовую смету на его предвыборную кампанию в 2017 году», подтверждая, что «деньги в Ереван шли из спецфонда на Старой площади».