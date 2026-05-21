Арарат Мирзоян: вопрос об исключении Армении из ЕАЭС не может обсуждаться без ее заявки

Вопрос о выходе Армении из ЕАЭС не может быть обсужден, пока Армения сама не представила такую заявку и не выразила такого желания, сказал глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

Так он прокомментировал заявление вице-премьера РФ Алексея Оверчука о том, что тема статуса Армении в ЕАЭС будет обсуждаться на предстоящем 29 мая в Астане заседании Высшего Евразийского экономического совета. Оверчук призвал Ереван определиться с выбором между ЕАЭС и ЕС.

«Такого желания мы не выражали. Следовательно, вопрос о нашем исключении не может быть обсужден. Такого уставом не предусмотрено», — сказал Мирзоян.

На вопрос, когда Армения может принять соответствующее решение, Мирзоян ответил, что это произойдет, когда возникнет такая необходимость.

«Я не могу говорить о сроках. Подобного вопроса в нашей повестке нет», — отметил он.

Министр также отметил, что вопрос о заморозке членства Армении в ЕАЭС без ее участия также не может быть обсужден.

«Не может быть такого. Это не предусмотрено уставом. ЕАЭС — организация, руководствующаяся консенсусными решениями. Как такое может быть?» — сказал он.

Глава МИД Армении подчеркнул при этом, что Ереван не намерен вносить напряженность в армяно-российские отношения.

Напомним, что еще ранее, 9 мая, президент России Владимир Путин также заявил, что Еревану следует как можно скорее определиться по вопросу участия в ЕС или ЕАЭС, допустив возможность «интеллигентного развода». В ответ на это Пашинян 11 мая заявил журналистам, что Армения остается полноценным членом ЕАЭС, а проведение референдума возможно лишь при возникновении «объективной необходимости».

Источник: Aysor