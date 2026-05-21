В Стамбуле задержаны Мабель Матиз, Серенай Сарыкая, Blok3 и другие 

В Стамбуле продолжается расследование, инициированное Бакыркёйской прокуратурой в рамках дела о предполагаемом употреблении наркотических и психоактивных веществ рядом известных представителей шоу-бизнеса.

По данным следствия, основанием для операции стали поступившие сигналы, анализ материалов и собранные в ходе проверки данные, которые позволили заподозрить часть публичных персон в употреблении запрещённых веществ, сообщает 1news.az со ссылкой на NTV.

В рамках дела одновременно были проведены рейды по 25 адресам в Стамбуле и провинции Мугла. В общей сложности выданы ордера на задержание 25 человек. На данный момент 14 из них уже задержаны, остальные находятся в розыске.

В список лиц, в отношении которых выданы ордера на задержание, входят следующие персоны:

- Серенай Сарыкая

- Беркай Шахин

- Тан Ташчы

- Ягмур Юнал

- Миргюн Сырры Джабас

- Хакан Айдын (Blok3)

- Мабель Матиз

- Фейза Дживелек

- Ниран Унсал

- Волкан Бахчекапылы

- Онур Туна

- Осман Хактан Джаневи

- Аслыхан Туранлы

- Эрен Кесимер

- Кубра Имрен Сияхдемир

- Мехмет Рахшан

- Джансу Текен

- Озгюр Дениз Джелляль

- Ясемин Икбаль

- Тарик Тунча Бакыр

- Ханзеде Гюрканлар

- Айджан Ягджы

- Тугче Постоглу

- Эда Дора

- Семиха Безек

Согласно материалам дела, все подозреваемые будут направлены на медицинское освидетельствование и анализы в Институт судебной медицины. После этого их показания будут заслушаны в прокуратуре. На основании полученных результатов следствие примет решение о дальнейшей процессуальной мере - от освобождения до возможного направления в суд.

Расследование продолжается и рассматривается как одно из наиболее масштабных в Турции за последнее время, связанное с фигурами публичного пространства.

