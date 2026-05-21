В Стамбуле задержаны Мабель Матиз, Серенай Сарыкая, Blok3 и другие
В Стамбуле продолжается расследование, инициированное Бакыркёйской прокуратурой в рамках дела о предполагаемом употреблении наркотических и психоактивных веществ рядом известных представителей шоу-бизнеса.
По данным следствия, основанием для операции стали поступившие сигналы, анализ материалов и собранные в ходе проверки данные, которые позволили заподозрить часть публичных персон в употреблении запрещённых веществ, сообщает 1news.az со ссылкой на NTV.
В рамках дела одновременно были проведены рейды по 25 адресам в Стамбуле и провинции Мугла. В общей сложности выданы ордера на задержание 25 человек. На данный момент 14 из них уже задержаны, остальные находятся в розыске.
В список лиц, в отношении которых выданы ордера на задержание, входят следующие персоны:
- Серенай Сарыкая
- Беркай Шахин
- Тан Ташчы
- Ягмур Юнал
- Миргюн Сырры Джабас
- Хакан Айдын (Blok3)
- Мабель Матиз
- Фейза Дживелек
- Ниран Унсал
- Волкан Бахчекапылы
- Онур Туна
- Осман Хактан Джаневи
- Аслыхан Туранлы
- Эрен Кесимер
- Кубра Имрен Сияхдемир
- Мехмет Рахшан
- Джансу Текен
- Озгюр Дениз Джелляль
- Ясемин Икбаль
- Тарик Тунча Бакыр
- Ханзеде Гюрканлар
- Айджан Ягджы
- Тугче Постоглу
- Эда Дора
- Семиха Безек
Согласно материалам дела, все подозреваемые будут направлены на медицинское освидетельствование и анализы в Институт судебной медицины. После этого их показания будут заслушаны в прокуратуре. На основании полученных результатов следствие примет решение о дальнейшей процессуальной мере - от освобождения до возможного направления в суд.
Расследование продолжается и рассматривается как одно из наиболее масштабных в Турции за последнее время, связанное с фигурами публичного пространства.
