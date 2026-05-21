Ибрагим Бахреддин: «В Баку на любой площадке чувствуешь себя как дома»

«Это уже третий урбанистический форум, который я посещаю. Особенность нынешнего мероприятия заключается в высоком уровне организации».

Об этом корреспонденту 1news.az сообщил Ибрагим Бахреддин, доцент кафедры городского и экологического дизайна Хартумского университета (Судан), в рамках пятого дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

«Меня искренне восхищает гостеприимство местных жителей. Буквально с первых шагов на любой площадке ты чувствуешь себя как дома.

Я здесь впервые и был по-настоящему поражен разнообразием зданий и сооружений. Но для меня качество самого города - это прежде всего качество жизни и людей, которые в нем живут, а уже потом - здания. Меня глубоко впечатлила городская жизнь как в центре Баку, так и в других его районах.

Я оцениваю любое городское пространство по уровню его активности и по тому, как люди с ним взаимодействуют, - для меня это главный приоритет. И здесь это реализовано на высшем уровне. Я определенно сюда вернусь», - сообщил И. Бахреддин.