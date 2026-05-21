Али Асадов прибыл с визитом в Туркменистан
21 мая премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов совершил рабочий визит в Туркменистан.
Об этом сообщили в Кабинете министров Азербайджана.
Отмечается, что премьер-министр Али Асадов примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ).
Премьер-министра Али Асадова в международном аэропорту Ашхабада встретили министр финансов и экономики Туркменистана Мамметгулы Астанагулов и другие официальные лица.
