Известный турецкий актёр Кадир Инаныр подключён к аппарату ИВЛ

Известный турецкий актёр Кадир Инаныр был переведён в отделение реанимации и интубирован после ухудшения состояния.

Как сообщают местные СМИ, 77-летний артист на прошлой неделе был госпитализирован с диагнозом пневмония, после чего его состояние осложнилось. В ходе обследования у него также обнаружили опухолевое образование в лёгких.

Супруга актёра Джулиде Курал сообщила, что врачи были вынуждены провести интубацию для облегчения дыхания пациента и проведения лечения под контролем.

По её словам, ситуация остаётся серьёзной:

«К сожалению, Кадира интубировали. В лёгком также обнаружено опухолевое образование. Чтобы облегчить лечение и избежать страданий, его подключили к аппарату ИВЛ. Это очень рискованное состояние», — сказала она.

Отметим, что состояние актёра оценивается как тяжёлое, он находится под постоянным наблюдением врачей.