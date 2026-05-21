Депутат о детских пособиях: Если государство будет платить за ребёнка, люди могут перестать работать - ВИДЕО

Депутат Милли Меджлиса Гюнай Агамалы в эфире программы «Günə doğru» заявила, что в Азербайджане социальные выплаты уже фактически выполняют функцию «детских пособий».

По её словам, тема детских пособий сегодня не является актуальным предметом широких общественных обсуждений, хотя периодически поднимается в медиа и обществе.

Агамалы отметила, что при рождении детей семьи не должны в первую очередь ожидать финансовой поддержки от государства. По её мнению, такая установка может привести к нежелательным социальным последствиям.

Она подчеркнула, что рождение детей — это естественный процесс передачи поколения, а чрезмерная ориентация на государственные выплаты может сформировать зависимость от пособий и снизить мотивацию к труду.

«Если у человека будет установка, что государство платит за ребёнка, он может перестать работать. Это неправильный подход. Людей нужно приучать к труду», — заявила депутат.

В то же время она добавила, что в стране уже существуют социальные пособия под другими названиями, и условия их получения не являются сложными. По её словам, в семьях с маленькими детьми одного работающего родителя (обычно отца) достаточно для обеспечения семьи, и это, по её мнению, отражает реальную ситуацию.

Агамалы также заявила, что идея выплаты пособий неработающему отцу, по её мнению, является неправильной.