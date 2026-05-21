Два азербайджанских борца завоевали золото на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов до 15 лет, который проходит в городе Самоков (Болгария), два представителя сборной Азербайджана по вольной борьбе завоевали золотые медали.

Хусейн Амрахлы (весовая категория до 38 кг) в финале уверенно победил эстонского спортсмена Даниэля Самуэля со счётом 9:0 и стал чемпионом Европы.

Ещё одно золото завоевал Паша Асланов (44 кг), который в финале одолел представителя Армении Пашу Ходояна со счётом 4:1 и поднялся на высшую ступень пьедестала.

Отмечается, что чемпионат Европы завершится 24 мая.