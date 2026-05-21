Александр Плющенко: Мне дали спортивное гражданство Азербайджана на пять лет

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр высказался о переходе под флаг Азербайджана.

Его цитирует «Спорт-Экспресс».

«Я был и остаюсь русским. Мне дали спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять наши две страны и прославлять академию моего папы», — заявил 13-летний спортсмен.

Плющенко-младший добавил, что хочет, чтобы в Россию приезжало как можно больше фигуристов из разных стран. «Хочется, чтобы мы все дружили. Спорт нас всех объединяет. Хочется, чтобы Россию все любили, приезжали. И не боялись», — сказал он.