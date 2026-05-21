 Ильхам Алиев принял заместителя Генерального секретаря ООН — ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Ильхам Алиев принял заместителя Генерального секретаря ООН — ФОТО

First News Media19:40 - Сегодня
Ильхам Алиев принял заместителя Генерального секретаря ООН — ФОТО

Президент Ильхам Алиев 21 мая принял заместителя Генерального секретаря Организации Объединённых Наций Амину Мохаммед.

Глава государства поблагодарил руководство ООН за поддержку в проведении 13-й сессии Всемирного форума городского развития (WUF13), отметив, что правительство Азербайджана и Программа ООН по населённым пунктам действовали как единая команда для успешной организации мероприятия.

Ильхам Алиев подчеркнул, что WUF13 стал вторым по масштабу международным мероприятием, проведённым в стране после COP29, и, как и климатическая конференция, был организован на высоком уровне.

Президент отметил эффективное сотрудничество Азербайджана с Программой ООН по населённым пунктам и заявил о намерении продолжать партнёрство и в дальнейшем, а также активно участвовать в будущих сессиях форума.

Амина Мохаммед передала главе государства приветствия Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Ильхам Алиев поблагодарил за внимание и попросил передать ответные приветствия.

Замгенсека ООН поздравила Президента Азербайджана с успешным проведением форума, отметив высокий уровень организации и широкое международное представительство мероприятия.

Амина Мохаммед также подчеркнула, что в Баку гармонично сочетаются современный подход к градостроительству и сохранение исторического наследия, что придаёт столице особую привлекательность.

В ходе встречи было отмечено, что масштабные восстановительные и строительные работы, проводимые Азербайджаном на освобождённых территориях в постконфликтный период, могут служить примером для других регионов мира, переживших конфликты. Подчёркивалось, что опыт страны в этой сфере может быть полезен и для других государств в рамках ООН.

Стороны также напомнили, что модель ASAN xidmət удостоена премии ООН за государственные услуги и специальной награды в области цифрового управления. Было отмечено, что успешный опыт ASAN xidmət уже применяется в ряде стран Африки и Азии.

На встрече подчёркивалось, что Азербайджан на протяжении многих лет является активным и надёжным партнёром ООН, внося значительный вклад в реализацию программ и инициатив организации. Также с удовлетворением было отмечено проведение в стране ряда международных мероприятий ООН на высоком уровне.

Поделиться:
211

Актуально

Политика

Ильхам Алиев принял заместителя Генерального секретаря ООН — ФОТО

Xроника

Чарльз III поздравил Ильхама Алиева

Общество

В Баку завершился пятый день 13-й сессии Всемирного форума городов -ФОТОРЕПОРТАЖ

Общество

Опубликованы тарифы на все классы обслуживания на возобновлённом маршруте ...

Политика

Ильхам Алиев принял заместителя Генерального секретаря ООН — ФОТО

Мехман Мехдиев покинул занимаемую должность

Школьник из Туркестана, поднявший флаг Азербайджана: Я не мог пройти мимо - ФОТО - ВИДЕО

Пезешкиан: Иран принимает меры по укреплению обороноспособности

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Президенту Азербайджана присвоено звание почетного доктора Киевского вуза

В Баку выпало почти в три раза больше месячной нормы осадков

На Земле зафиксирована магнитная буря с уровнем G1

Азербайджанский теннисист попал в книгу рекордов Гиннесса

Последние новости

Азербайджанская каратистка Медина Садыхова вышла в финал чемпионата Европы

Сегодня, 20:00

«Карабах» воспрепятствовал переходу Эльвина Джафаргулиева в «Нефтчи», запросив за него более 3 миллионов

Сегодня, 19:41

Ильхам Алиев принял заместителя Генерального секретаря ООН — ФОТО

Сегодня, 19:40

В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю 28 Мая - Дня независимости

Сегодня, 19:30

Лукашенко заявил о готовности встретиться с Зеленским

Сегодня, 19:19

Мехман Мехдиев покинул занимаемую должность

Сегодня, 19:15

Чарльз III поздравил Ильхама Алиева

Сегодня, 18:55

ИСЕСКО осуществила техническую миссию в Карабах для восстановления культурного наследия

Сегодня, 18:45

В Баку завершился пятый день 13-й сессии Всемирного форума городов -ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 18:32

Школьник из Туркестана, поднявший флаг Азербайджана: Я не мог пройти мимо - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 18:25

BBDO Baku признано Агентством фестиваля на Baku Flames International Festival of Creativity and Effectiveness

Сегодня, 18:09

Сын Евгения Плющенко будет выступать за Азербайджан

Сегодня, 18:05

Северная Македония возвращается на «Евровидение» после четырех лет отсутствия – ВИДЕО

Сегодня, 17:41

Замминистра строительства Ливии: «Мы восхищены тем, чего Азербайджан добился за короткое время»

Сегодня, 17:40

Нашумевший павильон Мексики на WUF13: воины-ягуары, ритуальный дым и тайны ацтеков в Баку - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:39

Пезешкиан: Иран принимает меры по укреплению обороноспособности

Сегодня, 17:34

Дмитрий Гордон жестко разнес выдвижение Рубена Варданяна на премию Гавела - ВИДЕО

Сегодня, 17:33

В Баку открыли памятник Таиру Салахову, вдохновлённый триптихом «Страна огней» - ФОТО

Сегодня, 17:18

Global Sumud: что произошло с глобальной флотилией и почему мир осудил Израиль? – ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:50

Бахар Мурадова: «Азербайджан гораздо раньше многих стран сформировал правовую базу в сфере гендерного равенства»

Сегодня, 16:40
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25