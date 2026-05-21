Ильхам Алиев принял заместителя Генерального секретаря ООН — ФОТО

Президент Ильхам Алиев 21 мая принял заместителя Генерального секретаря Организации Объединённых Наций Амину Мохаммед.

Глава государства поблагодарил руководство ООН за поддержку в проведении 13-й сессии Всемирного форума городского развития (WUF13), отметив, что правительство Азербайджана и Программа ООН по населённым пунктам действовали как единая команда для успешной организации мероприятия.

Ильхам Алиев подчеркнул, что WUF13 стал вторым по масштабу международным мероприятием, проведённым в стране после COP29, и, как и климатическая конференция, был организован на высоком уровне.

Президент отметил эффективное сотрудничество Азербайджана с Программой ООН по населённым пунктам и заявил о намерении продолжать партнёрство и в дальнейшем, а также активно участвовать в будущих сессиях форума.

Амина Мохаммед передала главе государства приветствия Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Ильхам Алиев поблагодарил за внимание и попросил передать ответные приветствия.

Замгенсека ООН поздравила Президента Азербайджана с успешным проведением форума, отметив высокий уровень организации и широкое международное представительство мероприятия.

Амина Мохаммед также подчеркнула, что в Баку гармонично сочетаются современный подход к градостроительству и сохранение исторического наследия, что придаёт столице особую привлекательность.

В ходе встречи было отмечено, что масштабные восстановительные и строительные работы, проводимые Азербайджаном на освобождённых территориях в постконфликтный период, могут служить примером для других регионов мира, переживших конфликты. Подчёркивалось, что опыт страны в этой сфере может быть полезен и для других государств в рамках ООН.

Стороны также напомнили, что модель ASAN xidmət удостоена премии ООН за государственные услуги и специальной награды в области цифрового управления. Было отмечено, что успешный опыт ASAN xidmət уже применяется в ряде стран Африки и Азии.

На встрече подчёркивалось, что Азербайджан на протяжении многих лет является активным и надёжным партнёром ООН, внося значительный вклад в реализацию программ и инициатив организации. Также с удовлетворением было отмечено проведение в стране ряда международных мероприятий ООН на высоком уровне.