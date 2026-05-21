В Баку завершился пятый день 13-й сессии Всемирного форума городов -ФОТОРЕПОРТАЖ

В Баку завершился пятый день 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), организованного Программой ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) совместно с правительством Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, ключевыми темами дискуссий в течение дня стали вопросы жилищной политики, посткризисного восстановления мегаполисов и инновационных механизмов его финансирования. Эксперты также уделили особое внимание развитию устойчивого туризма, усилению роли гражданского общества и вовлечению молодежи в процессы городского планирования.

Напомним, что масштабный форум, собравший в столице Азербайджана авторитетных урбанистов, архитекторов и государственных деятелей со всего мира, стартовал 17 мая и завершит свою работу 22 мая.

