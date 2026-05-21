Лукашенко заявил о готовности встретиться с Зеленским

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в любой точке Украины или Беларуси и обсудить проблемы двусторонних отношений.

«Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке - Украины, Беларуси - я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И, может, поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, немцами, поляками, литовцами и латышами у нас есть о чем разговаривать, а с Украиной не о чем…» - добавил он.

Источник: ТАСС