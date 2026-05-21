Кямал Абдулла отреагировал на общественную реакцию на его высказывания о женщинах - ВИДЕО

Народный писатель Кямал Абдулла заявил, что его высказывания о женщинах были искажены и вырваны из контекста.

Он прокомментировал резонанс вокруг интервью, опубликованного на сайте «Qafqazinfo» под заголовком «Если направить женщину на дом и воспитание детей, это принесёт больше пользы».

Кямал Абдулла отметил, что его слова были не полностью учтены и к теме следует подходить в контексте. По его словам, значительная часть женщин сегодня активно работает в различных сферах общества, и это является нормальным явлением.

«Мои слова искажены. Моё отношение к азербайджанской женщине и её роли в обществе всегда было уважительным. Мой подход к этой теме отражён как в моём творчестве, так и в мировоззрении», — сказал он.

Он также подчеркнул, что женщина, как символ матери и семьи, обладает высокой ценностью.

Отметим, что в интервью он, отвечая на вопрос о семье, отметил, что, по его мнению, женщина, занимающаяся домом и воспитанием детей, может приносить больше пользы, однако при этом признал, что талантливые женщины могут успешно реализовываться в различных сферах общества.