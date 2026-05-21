Король Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Информация об этом размещена на официальном сайте главы АР.

В письме Чарльз III поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ с предстоящим 28 мая праздником — Днем независимости.

«Этот знаменательный день — ценная возможность задуматься о крепкой дружбе между нашими народами. Высоко ценю прочность азербайджано-британских отношений и выражаю приверженность дальнейшему расширению этого сотрудничества в ближайшие годы. Надеюсь, что Великобритания и Азербайджан продолжат совместно работать для эффективного и долгосрочного решения общих вызовов современного периода, в частности проблем, связанных с изменением климата и защитой окружающей среды. Мы с супругой передаем Вам и всем азербайджанцам самые искренние поздравления, желаем мира, процветания и благополучия», — говорится в письме.