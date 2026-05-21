«Карабах» воспрепятствовал переходу Эльвина Джафаргулиева в «Нефтчи», запросив за него более 3 миллионов

Защитник «Карабаха» Эльвин Джафаргулиев, отстранённый от основной команды за нарушение дисциплины, получил несколько предложений о продолжении карьеры.

Венгерский клуб «Ференцварош» несколько раз направлял предложения «Карабаху» по трансферу защитника. Агдамский клуб требует за игрока 1,5 миллиона евро (около 3 миллионов манатов).

Турецкий «Амед» готов выплатить требуемую сумму за трансфер, однако сам футболист запросил зарплату в размере 1 миллиона евро в год.

Также обсуждался возможный переход Джафаргулиева в «Нефтчи». Однако «Карабах» запросил у бакинского клуба более высокую сумму компенсации, чем у зарубежных команд. Стороны не смогли договориться, и трансфер не состоялся.

Источник: Futbolinfo.