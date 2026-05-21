ИСЕСКО осуществила техническую миссию в Карабах для восстановления культурного наследия

ИСЕСКО принимает активное участие в процессе возрождения культурного наследия на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил руководитель сектора партнерства и международного сотрудничества ИСЕСКО Анар Керимов во время своего выступления на панели «Secure Model - Устойчивое и вдохновляющее культурное возрождение постконфликтных городов», прошедшей 21 мая в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13).

По его словам, задолго до представления модели Secure, принимая во внимание этот подход, ИСЕСКО в 2020 году организовала техническую миссию в Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы. «Основной целью этой миссии было выявление разрушенных и поврежденных объектов наследия, их инвентаризация и подготовка рекомендаций и предложений по восстановлению. В ходе этой миссии на месте было изучено 46 объектов наследия, по каждому из них было подготовлено отдельное досье и представлены соответствующие рекомендации», - отметил он.