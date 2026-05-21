Лейла Алиева встретилась с королём Эсватини - ФОТО

21 мая Лейла Алиева встретилась с Королем Эсватини Его величеством Мсвати III.

Во встрече также принимали участие принц Эсватини Линдани Дламини и министр иностранных дел и международного сотрудничества этой страны, сенатор Фолиле Шаканту.

С удовлетворением вспомнив о встрече с Президентом Азербайджана в рамках визита в нашу страну, Король Эсватини отметил, что 13-я сессия Всемирного форума городов ООН (WUF13) организована на высоком уровне, и выразил поздравления в связи с этим.

Поблагодарив за поздравления и добрые слова, Лейла Алиева, в свою очередь, подчеркнула, что WUF13 является успешной платформой для обмена опытом в сфере градостроительства между различными странами мира.

На встрече было отмечено наличие хороших возможностей для развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Эсватини, обсуждены перспективы возможного сотрудничества между Фондом Гейдара Алиева и этой страной.