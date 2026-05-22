Пашинян выступил за нормализацию отношений между ЕС и Грузией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Ереване обеспокоены ситуацией, сложившейся в отношениях между Грузией и Евросоюзом, и выразил убеждение, что она должна быть урегулирована.

«Грузия имеет ключевую и существенную роль в отношениях Армения-ЕС. Мы обеспокоены этой ситуацией. Мы полагаем, что эта ситуация должна быть разрешена», — сказал армянский премьер журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что ЕС не удастся внести разлад в отношения Тбилиси и Еревана.

Пашинян добавил, что Армения и Грузия имеют дружественные, стратегические отношения и «иного сценария тут не может быть», указал он.

