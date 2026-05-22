Пашинян: статус Армении в ЕАЭС может обсуждать только сама Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что статус Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) может обсуждать только сама Армения.

"Что касается статуса в ЕАЭС — статус в ЕАЭС, согласно регуляциям ЕАЭС, может обсуждать только сама Армения, то есть страна-член, которая может решить выйти, другой процедуры нет. Но любой вопрос можем обсуждать, полагаю, у наших партнеров могут возникнуть вопросы, и мы на все вопросы с нетерпением ответим", — сказал армянский премьер в беседе с журналистами.

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что Еревану стоит определиться как можно раньше по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "интеллигентного развода".

Парламент Армении 26 марта 2025 года в ходе второго и окончательного чтения принял закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз. Премьер-министр Армении Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум. Как заявлял вице-премьер РФ Алексей Оверчук, Россия рассматривает эти действия как начало выхода республики из Евразийского экономического союза. По его словам, вступление в ЕС несовместимо с членством страны в ЕАЭС.

