Трамп может пропустить свадьбу сына из-за ситуации вокруг Ирана

Президент США Дональд Трамп допустил, что может пропустить свадьбу своего сына из-за ситуации вокруг Ирана.

Об этом американский лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Трамп отметил, что торжество состоится в "не самое подходящее" для него время.

"Он [Дональд Трамп-младший] хотел бы, чтобы я приехал, но это будет небольшое частное мероприятие, и я постараюсь приехать. Я сейчас в самом эпицентре событий. Я сказал, что сейчас для меня не самое подходящее время. У меня Иран и другие дела", — сообщил Трамп.