Gallup: Пашинян удерживает первое место в рейтинге партий

Если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, то за правящую партию «Гражданский договор» готовы были бы проголосовать 28,8% опрошенных, за блок партий «Сильная Армения» – 14,9%, за блок партий «Армения» – 12,1%, за партию «Процветающая Армения» – 8,7%, за партию «Крылья единства» – 5,8%.

Об этом на встрече с журналистами 22 мая заявил глава армянского представительства Gallup International Association Арам Навасардян, представляя данные опроса.

За партию «Демократия, закон и дисциплина» проголосовали бы 3,4% респондентов, за партии «Светлая Армения» — 2,9%, «Шнорхапетакан» — 2,8%, «Новая сила» — 2,7%, «Против всех» — 1,9%, «Республика» — 1,3%, «Во имя Республики» — 0,5%, «Кочари» — 0,4%, Армянский национальный конгресс — 0,3%, за Христианско-демократическую партию — 0,2%, за партии «Национально-демократический полюс» — 0,2%, «Демократическая консолидация» — 0,1%, «Альянс» — 0,1%, за партию реформистов — 0,1%.

Испортили бы бюллетени 0,9% опрошенных, отказались отвечать на вопрос — 8,6%, затруднились ответить — 3,4%.

В телефонном опросе, который был проведен с 19 по 21 мая, приняли участие 1102 человека.

Источник: news.am

