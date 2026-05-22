Сербия готова отказаться от права вето и портфеля еврокомиссара ради вступления в состав Евросоюза.

Об этом заявила спикер Народной скупщины (однопалатного парламента) республики Ана Брнабич в ходе конференции по безопасности Globsec Forum в Праге.

"Мы вступаем в ЕС не для того, чтобы создавать проблемы и препятствия. Нам не нужно право вето. Нам не нужен комиссар. Более того, мы надеемся, что после вступления в ЕС число комиссаров сократится, что позволит повысить эффективность европейской администрации. Это необходимо для наших граждан. Это необходимо для наших компаний. И мы верим, что сделаем Европу сильнее в политическом, экономическом и стратегическом плане", — подчеркнула Брнабич.

Статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Белград, чтобы заставить его согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края.

Источник: ТАСС