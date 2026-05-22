Первый заместитель Генсека ООН поздравила Баку и азербайджанский народ с успешным проведением WUF13

«13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) в Баку была организована на высоком уровне и принесла важные результаты в глобальном масштабе»

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявила Первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед на итоговой пресс-конференции форума в Баку.

Амина Мохаммед поздравила азербайджанский народ, город Баку, ООН-Хабитат и всех партнеров с успешным проведением форума.

По ее словам, в период, когда в мире растут геополитическая напряженность, конфликты и нестабильность, проведение WUF13 имеет особое значение, и эта платформа выступает в качестве одной из главных опор глобальной градостроительной повестки дня, реализуемой ООН-Хабитат.

Официальный представитель ООН отметила, что WUF13 является инклюзивной платформой, объединяющей правительства, гражданское общество, частный сектор, местные общины, молодежь, женские группы, академические круги и международные финансовые институты вокруг общего городского будущего.

По ее словам, дискуссии на форуме еще раз продемонстрировали, что обеспечение жильем, будучи глобальной проблемой, должно решаться на местном уровне и требует подхода, основанного на уважении человеческого достоинства. Жилье является базовым фундаментом как для социальной стабильности, так и для экономического развития и устойчивости.

Амина Мохаммед добавила, что процесс восстановления и развития, осуществляемый Азербайджаном на своих территориях, может рассматриваться как примерная модель с точки зрения укрепления мира и реализации экономического потенциала.

Она подчеркнула, что в настоящее время мир сталкивается со взаимоусиливающими вызовами, такими как климатический кризис, конфликты, неравенство, нехватка жилья и финансовые ограничения. В этих условиях WUF13 вновь продемонстрировал важность многостороннего сотрудничества и скоординированных действий на всех уровнях.

Первый заместитель Генерального секретаря ООН заявила, что решение жилищного кризиса является общей ответственностью не одной конкретной организации, а всей системы ООН в целом, охватывающей самые разные сферы: климат, здравоохранение, транспорт, миграцию, занятость, цифровизацию, водоснабжение, энергетику, снижение рисков бедствий, гендерное равенство и социальную защиту.

Фаига Мамедова