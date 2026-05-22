ЕС вводит новый режим ограничений против Ирана

Евросоюз разработал новый режим санкций в отношении Ирана, связанных с блокированием Ормузского пролива.

Об этом говорится в постановлении Совета ЕС.

«Совет ЕС принял сегодня решение расширить масштабы запретительных мер ЕС в отношении Ирана, изначально введенных [в 2023 году] за военную поддержку России. Новый, дополненный санкционный механизм будет также направлен против физических лиц и организаций, которые связаны с действиями Ирана, угрожающими свободе навигации на Ближнем Востоке», - отмечается в документе. Совет ЕС отмечает, что действия Ирана в Ормузском проливе противоречат международному законодательству.

Никакие конкретные меры в рамках нового режима пока не введены, это произойдет позднее. Санкции будут традиционно включать запрет на въезд в ЕС и заморозку активов.