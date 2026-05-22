ЕС вводит новый режим ограничений против Ирана

First News Media15:40 - Сегодня
Евросоюз разработал новый режим санкций в отношении Ирана, связанных с блокированием Ормузского пролива. 

Об этом говорится в постановлении Совета ЕС.

«Совет ЕС принял сегодня решение расширить масштабы запретительных мер ЕС в отношении Ирана, изначально введенных [в 2023 году] за военную поддержку России. Новый, дополненный санкционный механизм будет также направлен против физических лиц и организаций, которые связаны с действиями Ирана, угрожающими свободе навигации на Ближнем Востоке», - отмечается в документе. Совет ЕС отмечает, что действия Ирана в Ормузском проливе противоречат международному законодательству.

Никакие конкретные меры в рамках нового режима пока не введены, это произойдет позднее. Санкции будут традиционно включать запрет на въезд в ЕС и заморозку активов.

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

