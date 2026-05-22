В сентябре пройдет Бакинская климатическая неделя

В Азербайджане 7-11 сентября этого года пройдет Бакинская климатическая неделя.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов на сессии в рамках WUF13 в Баку.

По его словам, Азербайджан присоединился к более чем 20 международным экологическим конвенциям и протоколам. Министр также напомнил, что страна успешно провела COP29, по итогам которой был согласован запуск Фонда потерь и ущерба, принята Дорожная карта по адаптации и установлена Бакинская финансовая цель.

"7-11 сентября текущего года под эгидой Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет Бакинская климатическая неделя", — сказал Исмаилов.

Отметим, что первая Бакинская климатическая неделя состоялась в 2024 году, вторая — в 2025 году.