 Анар Гулиев: «260 организаций из 81 страны развернули экспозиции в Баку» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Анар Гулиев: «260 организаций из 81 страны развернули экспозиции в Баку»

Фаига Мамедова13:42 - Сегодня
Анар Гулиев: «260 организаций из 81 страны развернули экспозиции в Баку»

«Созданный в рамках WUF13 Центр бизнес-инноваций (Business Innovation Hub) стал ключевой площадкой для укрепления сотрудничества с частным сектором, привлечения инвесторов и стартапов, а также повышения роли передовых технологий в городской трансформации».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил Национальный координатор 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Азербайджане Анар Гулиев на итоговой пресс-конференции форума в Баку.

Анар Гулиев отметил, что доля частного сектора составила 17 процентов от общего числа участников, что свидетельствует о растущей роли партнерства между бизнесом, государством и сообществами в градостроительных процессах.

Одним из центральных событий WUF13 стала международная выставка Urban Expo. На экспозиции общей площадью более 10 000 квадратных метров развернулись 122 стенда и павильона, представившие 260 организаций из 81 страны. Площадка объединила государственные структуры, академические круги, гражданское общество, частный сектор и стартапы.

В свою очередь, павильон Азербайджана площадью 1500 квадратных метров презентовал градостроительную трансформацию республики под концептуальным слоганом «От видения к действию — вместе с людьми».

Экспозиция наглядно продемонстрировала такие направления, как историческое наследие, устойчивое планирование, концепции «умных городов», обеспечение жильем, туризм и восстановление освобожденных территорий. На этой площадке было проведено около 30 мероприятий, собравших порядка 1500 местных и международных участников.

Национальный координатор подчеркнул, что WUF13 выступил в качестве многосторонней и инклюзивной трибуны, создав условия для равноправного участия всех партнеров в формировании городского будущего.

Особое значение, по мнению спикера, имел и впервые организованный в рамках форума Форум НПО.

Эта площадка, объединившая около 800 участников из более чем 100 стран, выдвинула на первый план роль гражданского общества и местных общин.

Анар Гулиев добавил, что по инициативе Азербайджана и в сотрудничестве с ООН-Хабитат была учреждена специальная премия, призванная укрепить международное взаимодействие в области инноваций, обмена знаниями и устойчивого градостроительства.

Поделиться:
183

Актуально

Общество

Стал известен график трансфера участников в день закрытия WUF13

Политика

Хикмет Гаджиев поблагодарил журналистов 

Общество

В Баку восстанавливается движение маршрутов, измененных в связи с WUF13

Политика

Квривишвили: Визит Ильхама Алиева в Грузию сыграл важную роль в переговорах с ...

Общество

В Бакинский апелляционный суд будут назначены новые судьи

В сентябре пройдет Бакинская климатическая неделя

Анар Гулиев: «WUF13 в Баку вышел далеко за рамки конференции и охватил 9 городов Азербайджана»

В исторической части Шеки проводится учет населения

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

8-летняя азербайджанка погибла при атаке БПЛА на Рязань - ФОТО

KFC Азербайджан в центре скандала: Покупатель пожаловался на сырое мясо - ВИДЕО

В центре Баку эти улицы переводят в пешеходный режим - ФОТО

Сгорел еще один объект владельца «EuroHome»

Последние новости

Главу МИД Испании рассмешил вопрос об угрозе исключить королевство из НАТО

Сегодня, 14:15

В Бакинский апелляционный суд будут назначены новые судьи

Сегодня, 14:10

В сентябре пройдет Бакинская климатическая неделя

Сегодня, 14:03

Анар Гулиев: «WUF13 в Баку вышел далеко за рамки конференции и охватил 9 городов Азербайджана»

Сегодня, 13:53

В исторической части Шеки проводится учет населения

Сегодня, 13:52

В Сербии заявили о готовности вступить в ЕС без права вето и поста еврокомиссара

Сегодня, 13:47

Анар Гулиев: «260 организаций из 81 страны развернули экспозиции в Баку»

Сегодня, 13:42

Ильхам Алиев поздравил руководство и коллектив Евразийского национального университета

Сегодня, 13:40

Анар Гулиев: «Проведение WUF13 в Баку продемонстрировало высокое доверие ООН к Азербайджану»

Сегодня, 13:39

Рубио назвал неприемлемыми сборы с судов в Ормузском проливе

Сегодня, 13:37

Представитель ООН: «Баку объединил мировых лидеров для решения важнейших вызовов урбанизма»

Сегодня, 13:35

Lionsgate официально подтвердила сиквел байопика о Майкле Джексоне 

Сегодня, 13:27

Хикмет Гаджиев поблагодарил журналистов 

Сегодня, 13:18

Володин выступил с жестким заявлением в адрес Пашиняна 

Сегодня, 13:17

Али Асадов встретился с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым

Сегодня, 13:15

Американские специалисты начали консультации по новой АЭС в Армении

Сегодня, 13:10

Россия продолжает оказывать давление на Армению

Сегодня, 13:07

Временные полосы для транспорта WUF13 прекратят работу с 23 мая

Сегодня, 12:55

В Баку пройдет летний фестиваль «Force of Love» 2026

Сегодня, 12:50

Рубио заявил о небольшом прогрессе на переговорах по Ирану

Сегодня, 12:45
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25