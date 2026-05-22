Анар Гулиев: «260 организаций из 81 страны развернули экспозиции в Баку»

«Созданный в рамках WUF13 Центр бизнес-инноваций (Business Innovation Hub) стал ключевой площадкой для укрепления сотрудничества с частным сектором, привлечения инвесторов и стартапов, а также повышения роли передовых технологий в городской трансформации».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил Национальный координатор 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Азербайджане Анар Гулиев на итоговой пресс-конференции форума в Баку.

Анар Гулиев отметил, что доля частного сектора составила 17 процентов от общего числа участников, что свидетельствует о растущей роли партнерства между бизнесом, государством и сообществами в градостроительных процессах.

Одним из центральных событий WUF13 стала международная выставка Urban Expo. На экспозиции общей площадью более 10 000 квадратных метров развернулись 122 стенда и павильона, представившие 260 организаций из 81 страны. Площадка объединила государственные структуры, академические круги, гражданское общество, частный сектор и стартапы.

В свою очередь, павильон Азербайджана площадью 1500 квадратных метров презентовал градостроительную трансформацию республики под концептуальным слоганом «От видения к действию — вместе с людьми».

Экспозиция наглядно продемонстрировала такие направления, как историческое наследие, устойчивое планирование, концепции «умных городов», обеспечение жильем, туризм и восстановление освобожденных территорий. На этой площадке было проведено около 30 мероприятий, собравших порядка 1500 местных и международных участников.

Национальный координатор подчеркнул, что WUF13 выступил в качестве многосторонней и инклюзивной трибуны, создав условия для равноправного участия всех партнеров в формировании городского будущего.

Особое значение, по мнению спикера, имел и впервые организованный в рамках форума Форум НПО.

Эта площадка, объединившая около 800 участников из более чем 100 стран, выдвинула на первый план роль гражданского общества и местных общин.

Анар Гулиев добавил, что по инициативе Азербайджана и в сотрудничестве с ООН-Хабитат была учреждена специальная премия, призванная укрепить международное взаимодействие в области инноваций, обмена знаниями и устойчивого градостроительства.