Представитель ООН: «Предстоящие пять лет имеют решающее значение для достижения Целей устойчивого развития»

Фаига Мамедова14:57 - Сегодня
«Предстоящие пять лет имеют особое значение с точки зрения достижения Целей устойчивого развития:

«Для реализации этой части Повестки-2030 у нас осталось всего пять лет. Сейчас главный вопрос заключается в том, чтобы определить, какие именно шаги возможно предпринять в предстоящий период».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) Анаклаудия Россбах на итоговой пресс-конференции 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Анаклаудия Россбах подчеркнула, что одним из ключевых приоритетов являются интегрированные подходы, охватывающие развитие здравоохранения, экономики и социальных систем.

По ее словам, устойчивые и эффективные системы здравоохранения, а также сфера образования стоят в самом центре глобальной повестки дня:

«Системы здравоохранения и образования являются главными столпами повестки дня в области устойчивого развития. Сохраняющийся интерес людей к этому процессу демонстрирует масштабы предстоящей работы».

Официальный представитель ООН-Хабитат заявила, что международные платформы, которые пройдут в ближайшее время, сыграют важную роль в укреплении сотрудничества по Целям устойчивого развития.

Она добавила, что ООН продолжает оказывать поддержку различным странам в реализации программ развития и интеграции:

«Это долгосрочный процесс. Однако мы продолжаем поддерживать страны в выполнении их программ развития и интеграции».

