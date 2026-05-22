Анар Гулиев: «WUF13 в Баку вышел далеко за рамки конференции и охватил 9 городов Азербайджана»

«13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) в Баку вышла далеко за рамки традиционного формата конференции, охватив масштабные общественные и региональные события».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил Национальный координатор 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Азербайджане Анар Гулиев на итоговой пресс-конференции форума в Баку.

По его словам, в частности, в рамках «Бакинской урбанистической недели» в 9 городах республики было организовано 55 профильных мероприятий и фестиваль WUF13. В общей сложности к дискуссиям по устойчивому развитию городов присоединились более 100 тысяч человек. Глобальный масштаб подчеркивает и внимание ведущих мировых СМИ: работу форума освещали свыше 1000 аккредитованных журналистов.

Одним из ключевых драйверов WUF13 стала молодежь. В организации и обеспечении успеха форума приняли участие 2500 волонтеров, продемонстрировавших высокий профессионализм, динамизм и организаторские способности.

Национальный координатор уделил особое внимание новым инициативам, выдвинутым на бакинской площадке. Так, по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой состоялся форум высокого уровня «Воплощение в жизнь Новой программы развития городов: интеграция качества воздуха и зеленой инфраструктуры для устойчивых городов».

Его итоговый документ закрепил призыв признать чистый воздух одним из приоритетных векторов международной градостроительной повестки.

Кроме того, на WUF13 был презентован пакет «Устойчивые и умные населенные пункты для безопасного возвращения» (SSRP). Эта концепция получила высокую оценку экспертов как эффективная практическая модель, которая устойчива к климатическим изменениям, экологически безопасна и комплексно поддерживает процессы постконфликтного восстановления.

Анар Гулиев подчеркнул, что WUF13 зарекомендовал себя не просто как отдельное событие, а как полноценная платформа для конкретных действий. При этом центральная тема форума — обеспечение жильем — остается стержнем глобального городского развития. Жилищный вопрос спикер назвал не просто базовой потребностью, а фундаментом человеческого достоинства, социальной инклюзивности и экономического прогресса.

В этой связи критически важно трансформировать выработанные решения в реальные шаги. Итоги WUF13 должны внести практический вклад в преодоление кризиса жилья и бездомности, который сегодня затрагивает 3,5 миллиарда человек по всему миру.

В завершение национальный координатор выразил благодарность представителям прессы за масштабную работу по донесению целей форума до международной аудитории. «Мы надеемся, что участники покидают Баку с более прочными партнерскими связями и новым видением», — резюмировал Анар Гулиев.