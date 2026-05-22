Анаклаудия Россбах: «55 процентов участников форума в Баку составили женщины»

«Для участия в WUF13 зарегистрировались 57 тысяч человек из 176 стран, из которых 3 тысячи подключились в онлайн-формате. Россбах добавила, что 55 процентов участников составили женщины и девочки, что является важным показателем инклюзивности градостроительной повестки дня».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) Анаклаудия Россбах на итоговой пресс-конференции 13-й сессии

Всемирного форума городов (WUF13).

Она сообщила, что в рамках форума приняли участие 11 глав государств и правительств, 88 министров, 76 заместителей министров и 130 мэров городов, было проведено 579 сессий, а выставку Urban Expo посетили более 74 тысяч человек.

Глава ООН-Хабитат подчеркнула, что главный месседж форума заключается в том, что жилищный вопрос больше не является проблемой одного сектора, а представляет собой системный глобальный вызов, напрямую связанный с социальным равенством, стабильностью, устойчивостью и миром. По ее словам, адекватное жилье — это право человека, которое должно стоять в центре городской политики.

Анаклаудия Россбах отметила, что «Бакинский призыв» (Baku Call for Action), став главным итогом форума, играет роль дорожной карты для будущей деятельности и тесно связан с Целями устойчивого развития, Новой программой развития городов, конференциями COP и Саммитом будущего.

Она также официально объявила, что 14-я сессия Всемирного форума городов (WUF14) пройдет в 2028 году в столице Мексики — городе Мехико.

В завершение своего выступления Россбах выразила благодарность правительству Азербайджана, городу Баку, организаторам, волонтерам и всем участникам, а также призвала «трансформировать общее видение в реальные действия».