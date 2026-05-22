В Бакинский апелляционный суд будут назначены новые судьи
В Бакинский апелляционный суд планируется назначение новых судей.
Как сообщает Oxu.Az, данный вопрос включён в повестку заседания Милли Меджлиса Азербайджана, которое состоится 26 мая.
Согласно проекту, в Апелляционный суд предлагается назначить следующих лиц:
- Айтен Гейдар гызы Алиева - судья Бакинского суда по тяжким преступлениям;
- Тельмана Гуламали оглы Гусейнова - судья Бакинского суда по тяжким преступлениям;
- Эльнура Алам оглы Нуриева - судья Бакинского суда по тяжким преступлениям;
- Фарида Сабир оглы Исмайылзаде - судья Шекинского административного суда;
- Эльшана Угур оглы Абдуллаева - судья Ширванского коммерческого суда;
- Эльмеддина Мирпаша оглы Гафаров - судья Насиминского районного суда города Баку;
- Рена Назим гызы Гафарова - судья Сабаильского районного суда города Баку.