В исторической части Шеки проводится учет населения.

Как сообщает Report, об этом заявила директор Управления Шекинского государственного историко-архитектурного заповедника Гюльнара Алиева на WUF13 в Баку.

По ее словам, учет населения в заповеднике "Юхары Баш" ведется на основе подомового опроса для определения социально-экономических и демографических показателей.

Она также отметила, что в Шеки планируется создание "Общинного центра", который будет вовлекать местных жителей в процессы управления заповедником и обеспечит площадку для взаимодействия с населением.