Главу МИД Испании рассмешил вопрос об угрозе исключить королевство из НАТО

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес засмеялся при ответе на вопрос об угрозах исключить королевство из НАТО.

"Давайте говорить серьезно", — сказал глава МИД после непродолжительного смеха, когда журналисты спросили его об этом. "Испания — надежная страна, которая всегда выполняет то, что говорит, с оборонными расходами в 2% [ВВП], — приводит слова дипломата газета El Mundo. — Не все страны могут находиться на этом уровне расходов, несмотря на то что говорят, что сделают больше".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что служащие Пентагона обсуждали варианты наказания союзников по альянсу за их неготовность помогать Соединенным Штатам в войне против Ирана. Среди предлагаемых опций, которые были изложены в записке, распространенной среди сотрудников высокого ранга, называлась приостановка членства Испании в НАТО.

Североатлантический договор, лежащий в основе НАТО, не предусматривает процедуры исключения или приостановки членства какой-либо страны.

Источник: ТАСС