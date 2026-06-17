Багаи: Не исключаем вероятность подписания меморандума президентами Ирана и США

США и Иран рассматривают возможность подписания меморандума о взаимопонимании президентами двух стран Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом.

Как сообщает агентство Tasnim, об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

"Эта идея рассматривается и пока находится на стадии изучения", — сообщил он.

Багаи добавил, что программа Ирана по предстоящей Женевской встрече не изменилась.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон намерен обсудить возможность заключения регионального соглашения с Ираном и странами Персидского залива по ограничению ракетного вооружения.

Напомним, что глава Белого дома в ходе выступления после саммита G7 заявил, что соглашение с Ираном может быть подписано 18-19 июня.