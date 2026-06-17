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Спорт

Роналдо признал Месси лучшим футболистом всех времён

First News Media21:00 - Сегодня
Роналдо признал Месси лучшим футболистом всех времён

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо назвал капитана сборной Аргентины Лионеля Месси величайшим футболистом всех времён.

«Каждый раз, когда Месси выходит на поле, остальное становится историческим и элегантным. Пора миру перестать прятаться и принять тот факт, что он — величайший игрок всех времён», — приводит его слова Mundo Deportivo.

Заявление прозвучало после матча против Алжира, где Месси оформил хет‑трик за неделю до своего 39‑летия. Этот результат позволил ему обойти Роналдо в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира и сравняться с Мирославом Клозе — у обоих теперь по 16 голов.

Роналдо отметил, что рекорды существуют для того, чтобы их побивали, и напомнил: Аргентина остаётся действующим чемпионом мира.

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